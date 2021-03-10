"Ливерпуль" - "Лейпциг": где и когда смотреть матч ЛЧ
10 марта, 2021, 07:55
Сегодня, 10 марта, в 1/8 финала Лиги чемпионов немецкий "Лейпциг" сыграет против английского "Ливерпуля"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Прошла встреча завершилась победой англичан со счетом 2: 0. Это был первый матч "Ливерпуля" и "Лейпциг" между собой.
Лига чемпионов
1/8 финала. Ответный матч
10 марта
"Ливерпуль" (Англия) - "Лейпциг" (Германия)
Первый матч - 2: 0
Будапешт, стадион "Пушкаш Арена"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и "Volia Football HD"
- 16 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" на выезде победил немецкий "Лейпциг" .
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