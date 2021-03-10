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Espreso.tvСпорт"Ливерпуль" - "Лейпциг": где и когда смотреть матч ЛЧ

"Ливерпуль" - "Лейпциг": где и когда смотреть матч ЛЧ


фото: Getty Images
Сегодня, 10 марта, в 1/8 финала Лиги чемпионов немецкий "Лейпциг" сыграет против английского "Ливерпуля"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Прошла встреча завершилась победой англичан со счетом 2: 0. Это был первый матч "Ливерпуля" и "Лейпциг" между собой.

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч

10 марта

"Ливерпуль" (Англия) - "Лейпциг" (Германия)

Первый матч - 2: 0

Будапешт, стадион "Пушкаш Арена"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1" и "Volia Football HD"

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