"Европейская Солидарность" требует закрыть курорт "Буковель", который вызвал новую вспышку заболевания в регионе
"Сегодня городские власти Ивано-Франковска уже бьют в набат, потому что не хватает койко-мест, и просят область подключиться к решению этих вопросов. Почему так произошло в Ивано-Франковской области и почему сейчас там красная зона? Одной из основных причин является приезд Владимира Зеленского во всем известный горнолыжный курорт "Буковель", который часто связывают с Шевченко, который активно вступил в предвыборную кампанию. Так же это повлекло активизацию многих туристов, в том числе из-за рубежа. Всем известно, что сейчас новый штамм коронавируса - так называемый британский штамм, который имеет очень тяжелые последствия. и мы уже видим у себя в стране проявления этого штамма, в частности в Ивано-Франковской области ", - отмечает депутат Киевсовета, общественный активист, участник войны против российской агрессии Александр Погребиский.
"Катастрофическая ситуация с ковид в Западной Украине. Есть ограничительные меры для многих, малого и среднего бизнеса, но мы видим, как, к сожалению, эти ограничительные меры не касаются "Буковеля". И "Буковель" превратился в "Велюр"- 2" , - говорит народный депутат Мария Ионова.
Во время пресс-конференции были также предоставлены факты масштабного хищения бюджетных средств из-за так называемой "Большой стройки", которая на Прикарпатье реализует компания с орбиты олигарха Коломойского. По данным представительницы инициативы CoST Ukraine Нелли Стельмах, каждый километр дороги, который строит структура владельца "Буковеля" Александра Шевченко, обходится налогоплательщикам дороже на 1,2 миллиона гривен. Только на 5 проанализированных контрактах убытки государству составили 374 миллиона гривен.
"Мы видим дерибан "Зеленський- Коломойский ". Если берем ситуацию в Ивано-Франковской области, то это имеет фамилию Шевченко. Это торговля на крови или не торговля на крови? Мы услышали цифры. Сколько концентраторов могла закупить область, и сколько человеческих жизней могло быть сохранено? ", - отмечает Мария Ионова.
"Мы требуем закрытия "Буковеля ", потому что именно "Буковель" является причиной тех последствий, тех красных зон, которые мы имеем в Ивано-Франковской области, и того количества заболевания среди людей, проживающих в области", - отметил Александр Погребиский.
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