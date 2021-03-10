"Европейская Солидарность" требует закрыть курорт "Буковель", который вызвал новую вспышку заболевания в регионе

10 марта, 2021, 09:44

"Европейская Солидарность" требует от власти прекратить работу курорта "Буковель" в Прикарпатье из-за угрожающей эпидемической ситуации в регионе. Об этом во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" заявили представители политической силы. В "Европейской Солидарности" отмечают, что бизнес олигарха Коломойского, который является давним партнером Владимира Зеленского, имеет привилегированное положение в Украине, и это привело к новой волне коронавируса

"Сегодня городские власти Ивано-Франковска уже бьют в набат, потому что не хватает койко-мест, и просят область подключиться к решению этих вопросов. Почему так произошло в Ивано-Франковской области и почему сейчас там красная зона? Одной из основных причин является приезд Владимира Зеленского во всем известный горнолыжный курорт "Буковель", который часто связывают с Шевченко, который активно вступил в предвыборную кампанию. Так же это повлекло активизацию многих туристов, в том числе из-за рубежа. Всем известно, что сейчас новый штамм коронавируса - так называемый британский штамм, который имеет очень тяжелые последствия. и мы уже видим у себя в стране проявления этого штамма, в частности в Ивано-Франковской области ", - отмечает депутат Киевсовета, общественный активист, участник войны против российской агрессии Александр Погребиский.

"Катастрофическая ситуация с ковид в Западной Украине. Есть ограничительные меры для многих, малого и среднего бизнеса, но мы видим, как, к сожалению, эти ограничительные меры не касаются "Буковеля". И "Буковель" превратился в "Велюр"- 2" , - говорит народный депутат Мария Ионова.

Во время пресс-конференции были также предоставлены факты масштабного хищения бюджетных средств из-за так называемой "Большой стройки", которая на Прикарпатье реализует компания с орбиты олигарха Коломойского. По данным представительницы инициативы CoST Ukraine Нелли Стельмах, каждый километр дороги, который строит структура владельца "Буковеля" Александра Шевченко, обходится налогоплательщикам дороже на 1,2 миллиона гривен. Только на 5 проанализированных контрактах убытки государству составили 374 миллиона гривен.