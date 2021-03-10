"Дія": в Раде рассмотрят законопроект, который расширит применение электронного паспорта
Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента .
В частности, на пленарной неделе народные избранники рассмотрят последний законопроект, который узаконит электронный паспорт в приложении "Дія".
"У нас будет самый полный перечень жизненных ситуаций, когда украинцы смогут применить цифровой паспорт без бумажного или пластикового аналога", - отметил Зеленский.
Также народные депутаты рассмотрят законопроекты по защите должников от коллекторов, по реформированию СБУ и евроинтеграционные инициативы. На совещании обсудили и необходимость выработки пакета законопроектов по внедрению накопительной пенсионной системы и запуску Министерства аграрной политики.
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