"Дія": в Раде рассмотрят законопроект, который расширит применение электронного паспорта

10 марта, 2021, 19:41

Под председательством президента Владимира Зеленского состоялось традиционное совещание с главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым, руководителями парламентских комитетов и другими народными депутатами, а также с представителями правительства

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента .

В частности, на пленарной неделе народные избранники рассмотрят последний законопроект, который узаконит электронный паспорт в приложении "Дія".

"У нас будет самый полный перечень жизненных ситуаций, когда украинцы смогут применить цифровой паспорт без бумажного или пластикового аналога", - отметил Зеленский.

Также народные депутаты рассмотрят законопроекты по защите должников от коллекторов, по реформированию СБУ и евроинтеграционные инициативы. На совещании обсудили и необходимость выработки пакета законопроектов по внедрению накопительной пенсионной системы и запуску Министерства аграрной политики.