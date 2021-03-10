ПСЖ выбил "Барселону" из Лиги чемпионов

10 марта, 2021, 23:52

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский ПСЖ сыграл вничью с испанской "Барселоной"

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Первая встреча команд завершилась со счетом 4:1 в пользу ПСЖ. В сегодняшнем матче команды сумели забить по одному мячу.

Килиан Мбаппе поразил ворота "Барсы" на 31-й минуте с пенальти. За несколько минут Лионель Месси сравнял счет после передачи Педри.

В конце первого тайма у "Барселоны" был шанс выйти вперед, но Месси не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар.

Жеребьевка четвертьфинала ЛЧ состоится 19 марта.

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч

10 марта

ПСЖ (Франция) - "Барселона" (Испания) 1:1 (первый матч - 4:1)

Голы: Мбаппе, 31 (пен.) - Месси, 37