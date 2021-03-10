ПСЖ выбил "Барселону" из Лиги чемпионов
10 марта, 2021, 23:52
В матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский ПСЖ сыграл вничью с испанской "Барселоной"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Первая встреча команд завершилась со счетом 4:1 в пользу ПСЖ. В сегодняшнем матче команды сумели забить по одному мячу.
Килиан Мбаппе поразил ворота "Барсы" на 31-й минуте с пенальти. За несколько минут Лионель Месси сравнял счет после передачи Педри.
В конце первого тайма у "Барселоны" был шанс выйти вперед, но Месси не сумел реализовать одиннадцатиметровый удар.
Жеребьевка четвертьфинала ЛЧ состоится 19 марта.
Лига чемпионов
1/8 финала. Ответный матч
10 марта
ПСЖ (Франция) - "Барселона" (Испания) 1:1 (первый матч - 4:1)
Голы: Мбаппе, 31 (пен.) - Месси, 37
- 9 марта во ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" сыграла вничью против испанской "Севильи" .
- После этого туринский "Ювентус" уступил португальскому "Порту" .
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