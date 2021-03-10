ПСЖ - "Барселона": где и когда смотреть центральный матч Лиги чемпионов

10 марта, 2021, 07:31

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский ПСЖ примет испанскую "Барселону"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Первый матч между командами завершился победой ПСЖ на выезде (4: 1).

За свою историю "Барса" и ПСЖ встречались 13 раз. Пять побед на счету испанцев, четыре раза выигрывал ПСЖ, остальные матчи завершились вничью.

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч

10 марта

ПСЖ (Франция) - "Барселона" (Испания)

Первый матч - 4: 1

Париж, стадион "Парк де Пренс"

Начало в 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и "Volia Football HD"

Напомним, 16 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" дома проиграла ПСЖ со счетом 1: 4.

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