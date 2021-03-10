ПСЖ - "Барселона": букмекеры спрогнозировали, кто выйдет в четвертьфинал Лиги чемпионов
10 марта, 2021, 19:51
В матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский ПСЖ примет испанскую "Барселону"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Букмекеры уверены, что в четвертьфинал Лиги чемпионов выйдет ПСЖ, коэффициент составляет 1,03. Аналитики категорически не верят в шансы "Барселоны" -16,0. Первый матч между командами завершился победой французов (4:1).
За свою историю "Барса" и ПСЖ встречались 13 раз. Пять побед на счету испанцев, четыре раза выигрывал ПСЖ, остальные матчи завершились вничью.
Лига чемпионов
1/8 финала. Ответный матч
10 марта
ПСЖ (Франция) - "Барселона" (Испания)
Первый матч - 4:1
Париж, стадион "Парк де Пренс"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2" и Volia Football HD
- Напомним, 16 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" дома проиграла ПСЖ со счетом 1:4.
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