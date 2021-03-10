Президент Армении обратился в Конституционный суд из-за увольнения главы Генштаба
Саркисян надеется, что решение КС будет принято в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба президента Армении .
Саркисян просит Конституционный суд Армении решить вопрос соответствия Конституции закона о военной службе.
"Подача заявления обусловлена существующими в юридической практике указанного закона проблемами, которые стали более очевидными в результате инициативы премьер-министра об увольнении начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения Оника Гаспаряна и последующие конституционно-правовые процессы", - говорится в заявлении президента Армении
Он отметил, что решение Конституционного суда может оказать серьезное влияние на текущие решения и процессы, связанные со сложившейся ситуацией в стране.
"Президент республики надеется, что соответствующее решение будет принято в кратчайшие сроки и будет способствовать решению нынешнего кризиса", - говорится в заявлении.
Напомним, сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уволил с должности главу Генштаба Оника Гаспаряна без одобрения Саркисяна. Пашинян объяснил это тем, что президент не подписал указ в срок и не обжаловал его в Конституционном суде.
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