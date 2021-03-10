Правительство утвердило проект стратегии экономической безопасности до 2025 года: что он предусматривает

10 марта, 2021, 14:04

Кабинет министров утвердил проект указа президента Украины Владимира Зеленского о решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) относительно стратегии экономической безопасности Украины до 2025 года

Правительство поддержало проект указа во время очередного заседания правительства, передает Еспресо.TV .

Согласно пояснительной записке к документу, стратегия базируется на приоритетах национальных экономических интересов и определяет цели, направления, задачи и механизмы государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности, а также целевые ориентиры и критические пределы индикаторов экономической безопасности.

Так, целью государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности является достижение основных национальных экономических интересов и обеспечение экономического суверенитета.

Достижение основных национальных интересов и экономического суверенитета, согласно документу, требует формирования и реализации государственной политики, направленной как на постоянное наращивание конкурентоспособности экономики Украины, так и на постепенное укрепление показателей экономической устойчивости, и, соответственно, неуязвимости национальной экономики к внешним и внутренним угрозам.

Отмечается, что государственная политика в сфере обеспечения экономической безопасности имеет два взаимосвязанных направления - направление развития и безопасное направление. Стратегия также утверждает табло индикаторов экономической безопасности, которое определяет критические пределы и целевые ориентиры по индикаторам основных составляющих экономической безопасности.

Напомним, 3 марта Кабинет министров утвердил Национальную экономическую стратегию Украины до 2030 года.