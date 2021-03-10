Правительство одобрило кредит в 116 млн евро на закупку во Франции 20 патрульных катеров

10 марта, 2021, 16:26

Кабмин предоставил министру финансов Сергею Марченко полномочия на заключение кредитного договора о покупке 20 патрульных катеров

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Кабинет министров одобрил осуществлении внешних государственных заимствований на сумму до 116 млн евро в соответствии с соглашением между Украиной и Францией об изготовлении и технической поддержке партии патрульных кораблей.

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Финансирование проекта включает в себя банковскую ссуду, гарантированную французским экспортным агентством Bpifrance Assurance Export на сумму до 76 млн евро, а также прямой заем Казначейства Франции на сумму до 40 млн евро.

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По информации Минфина, финансовая поддержка предоставляется в размере, который составляет 85% стоимости контракта, а срок погашения кредитов не превышает 10 лет с учетом срока выборки кредита.

Отметим, соответствующее соглашение с Францией было согласовано в 2019 году. Проект рассчитан до 2023 года, а первый корабль ожидают в порту Одессы в 2021 году.

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