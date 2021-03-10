Подрыв трех военных на Донбассе: прокуратура сообщила о подозрении экс-начальнику инженерной службы
10 марта, 2021, 20:29
Военная прокуратура сообщила о подозрении экс-начальнику инженерной службы одной из воинских частей из-за подрыва трех военных на Донбассе в феврале
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генеральной прокуратуры .
По данным следствия, в январе-феврале этого года военнослужащий не распорядился обозначить предупредительными знаками и защитить участок дороги с противотанковыми минами в районе населенного пункта Новолуганское, Донецкой области.
Кроме этого, он не сообщил командованию об их местонахождении, не принял мер по охране участка и разминированию взрывоопасных предметов. Это якобы и привело к подрыву трех военных на этом участке 14 февраля.
- Напомним, 14 февраля на Донбассе произошел подрыв трех бойцов - капитана Александра Войтенко (1984 года рождения), старших солдат Вячеслава Алексеенко (1987 года рождения) и Дмитрия Мироненко (1994 года рождения). Скорая прибыла на место происшествия, но спасти их не смогли.
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти