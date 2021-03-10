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Espreso.tvОбществоПодрыв трех военных на Донбассе: прокуратура сообщила о подозрении экс-начальнику инженерной службы

Подрыв трех военных на Донбассе: прокуратура сообщила о подозрении экс-начальнику инженерной службы


фото: Офіс генпрокурора
Военная прокуратура сообщила о подозрении экс-начальнику инженерной службы одной из воинских частей из-за подрыва трех военных на Донбассе в феврале

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генеральной прокуратуры .

По данным следствия, в январе-феврале этого года военнослужащий не распорядился обозначить предупредительными знаками и защитить участок дороги с противотанковыми минами в районе населенного пункта Новолуганское, Донецкой области.

Кроме этого, он не сообщил командованию об их местонахождении, не принял мер по охране участка и разминированию взрывоопасных предметов. Это якобы и привело к подрыву трех военных на этом участке 14 февраля.

  • Напомним, 14 февраля на Донбассе произошел подрыв трех бойцов - капитана Александра Войтенко (1984 года рождения), старших солдат Вячеслава Алексеенко (1987 года рождения) и Дмитрия Мироненко (1994 года рождения). Скорая прибыла на место происшествия, но спасти их не смогли.
 
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