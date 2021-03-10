 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоПашинян объявил об увольнении главы Генштаба Армении без одобрения президента

Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба Армении без одобрения президента

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об увольнении с должности главы Генерального штаба страны Оника Гаспаряна

Пашинян объяснил такое решение тем, что президент Армен Саркисян не подписал указ об увольнении Гаспаряна в срок и не стал оспаривать его в Конституционном суде, сообщает пресс-служба Пашиняна.

"Принимая за основу тот факт, что президент Армен Саркисян не подписал проект указа об увольнении начальника Генштаба ВС, однако не стал оспаривать его в Конституционном суде, с 10 марта глава Генштаба ВС Оник Гаспарян освобождается от занимаемой должности силой закона", - говорится в заявлении Пашиняна.

  • Напомним, 25 февраля армянская армия потребовала отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Он заявил о попытке военного переворота в Армении.
  • После этого протестующие перекрыли улицы с требованием отставки Пашиняна.
  • Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба и впоследствии сказал, что его заявление об угрозе военного переворота было эмоциональным, а армия подчиняется народу и премьеру.

  • Позже премьер Армении дважды направлял на подпись президенту указ об увольнении главы Генштаба.

  • Президент Армении оба раза отказался подписывать указ об увольнении Гаспаряна.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 марта, 2021 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать