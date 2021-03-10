Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба Армении без одобрения президента
Пашинян объяснил такое решение тем, что президент Армен Саркисян не подписал указ об увольнении Гаспаряна в срок и не стал оспаривать его в Конституционном суде, сообщает пресс-служба Пашиняна.
"Принимая за основу тот факт, что президент Армен Саркисян не подписал проект указа об увольнении начальника Генштаба ВС, однако не стал оспаривать его в Конституционном суде, с 10 марта глава Генштаба ВС Оник Гаспарян освобождается от занимаемой должности силой закона", - говорится в заявлении Пашиняна.
- Напомним, 25 февраля армянская армия потребовала отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Он заявил о попытке военного переворота в Армении.
- После этого протестующие перекрыли улицы с требованием отставки Пашиняна.
- Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба и впоследствии сказал, что его заявление об угрозе военного переворота было эмоциональным, а армия подчиняется народу и премьеру.
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Позже премьер Армении дважды направлял на подпись президенту указ об увольнении главы Генштаба.
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Президент Армении оба раза отказался подписывать указ об увольнении Гаспаряна.
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