Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба Армении без одобрения президента

10 марта, 2021, 10:08

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об увольнении с должности главы Генерального штаба страны Оника Гаспаряна

Пашинян объяснил такое решение тем, что президент Армен Саркисян не подписал указ об увольнении Гаспаряна в срок и не стал оспаривать его в Конституционном суде, сообщает пресс-служба Пашиняна.

"Принимая за основу тот факт, что президент Армен Саркисян не подписал проект указа об увольнении начальника Генштаба ВС, однако не стал оспаривать его в Конституционном суде, с 10 марта глава Генштаба ВС Оник Гаспарян освобождается от занимаемой должности силой закона", - говорится в заявлении Пашиняна.

Напомним, 25 февраля армянская армия потребовала отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Он заявил о попытке военного переворота в Армении.

После этого протестующие перекрыли улицы с требованием отставки Пашиняна.

Пашинян объявил об увольнении главы Генштаба и впоследствии сказал, что его заявление об угрозе военного переворота было эмоциональным, а армия подчиняется народу и премьеру.

Позже премьер Армении дважды направлял на подпись президенту указ об увольнении главы Генштаба.

Президент Армении оба раза отказался подписывать указ об увольнении Гаспаряна.

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