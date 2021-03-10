Оккупанты на Донбассе четыре раза обстреляли украинские позиции из пулемета и гранатометов
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook.
"В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки " Север ", в пригороде поселков Южное и Троицкое оккупанты открывали провокационный огонь в сторону украинских защитников из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Авдеевки и Водяного, на Приазовье, российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов.
Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ. Потерь среди наших воинов нет.
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