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Espreso.tvОбществоОккупанты на Донбассе четыре раза обстреляли украинские позиции из пулемета и гранатометов

Оккупанты на Донбассе четыре раза обстреляли украинские позиции из пулемета и гранатометов

В среду, 10 марта, вооруженные формирования Российской Федерации, игнорируя договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы, осуществляют обстрел позиций Вооруженных Сил Украины

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook.

"В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки " Север ", в пригороде поселков Южное и Троицкое оккупанты открывали провокационный огонь в сторону украинских защитников из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Авдеевки и Водяного, на Приазовье, российско-оккупационные войска обстреливали наши позиции из автоматических станковых гранатометов.

Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ. Потерь среди наших воинов нет.

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