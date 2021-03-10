Официальный курс: цена евро упала ниже 33 грн

10 марта, 2021, 09:22

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 10 марта 2021 года на отметке 27,74 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 9 марта курс составлял 27,71 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 9 марта установлен на уровне 32,97 грн/евро. По состоянию на 9 марта курс составлял 33,08 грн / евро.

На наличном рынке 10 марта по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,72 продают - по 27,80 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,30 до 28 грн / $, продажи - в пределах 27 - 28,50 грн / $.

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