Официальный курс: цена евро упала ниже 33 грн
10 марта, 2021, 09:22
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 10 марта 2021 года на отметке 27,74 грн/$
Об этом говорится в данных НБУ .
По состоянию на 9 марта курс составлял 27,71 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 9 марта установлен на уровне 32,97 грн/евро. По состоянию на 9 марта курс составлял 33,08 грн / евро.
На наличном рынке 10 марта по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,72 продают - по 27,80 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 27,30 до 28 грн / $, продажи - в пределах 27 - 28,50 грн / $.
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