Очередное заседание СНБО перенесли с 12 на 11 марта, - СМИ
10 марта, 2021, 16:58
Заседание Совета национальной безопасности и обороны перенесли: вместо традиционного заседания госоргана в пятницу оно состоится в четверг
Об этом сообщают источники " Украинской правды ", " Зеркала недели " и " Укринформа ".
Журналистам рассказали, что на заседании продолжат рассмотрение вопросов о лишении званий и госнаград военных и правоохранителей, которые изменили присяге.
Других подробностей заседания и причины переноса сообщено не было.
Отметим, на прошлой пресс-конференции по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны его секретарь Алексей Данилов отдельно отметил, что орган собирается по пятницам.
- 9 марта секретарь СНБО Данилов озвучил информацию, что заседание состоится в пятницу, то есть 12 марта
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