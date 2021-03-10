Очередное заседание СНБО перенесли с 12 на 11 марта, - СМИ

10 марта, 2021, 16:58

Заседание Совета национальной безопасности и обороны перенесли: вместо традиционного заседания госоргана в пятницу оно состоится в четверг

Об этом сообщают источники " Украинской правды ", " Зеркала недели " и " Укринформа ".

Журналистам рассказали, что на заседании продолжат рассмотрение вопросов о лишении званий и госнаград военных и правоохранителей, которые изменили присяге.

Других подробностей заседания и причины переноса сообщено не было.

Отметим, на прошлой пресс-конференции по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны его секретарь Алексей Данилов отдельно отметил, что орган собирается по пятницам.

9 марта секретарь СНБО Данилов озвучил информацию, что заседание состоится в пятницу, то есть 12 марта

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