Оценка медийных угроз и борьба с фейками: Ткаченко назвал главные задачи центра противодействия дезинформации

10 марта, 2021, 12:18

Центр противодействия дезинформации в Украине будет противодействовать международной дезинформации, оценивать медийные угрозы и показывать, какие фейки распространяются в информационном пространстве

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко во время форума "Украина 30".

Так, 11 марта пройдет большая презентация проекта.

"Могу сделать небольшой тизер. Речь идет о создании крупного международного центра", - отметил Ткаченко, добавив, что сама работа этого центра будет представлена уже в конце марта.

"Там речь идет в первую очередь о медийных угрозах. Мы будем мониторить ситуацию, показывать, какие фейки распространяются в информационном пространстве. Центр противодействия международный дезинформации, о котором говорил президент, будет лишь одной из частиц этого крупного центра, который будет работать над другими различными вызовами ", - подчеркнул он.

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