Оценка медийных угроз и борьба с фейками: Ткаченко назвал главные задачи центра противодействия дезинформации
Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко во время форума "Украина 30".
Так, 11 марта пройдет большая презентация проекта.
"Могу сделать небольшой тизер. Речь идет о создании крупного международного центра", - отметил Ткаченко, добавив, что сама работа этого центра будет представлена уже в конце марта.
"Там речь идет в первую очередь о медийных угрозах. Мы будем мониторить ситуацию, показывать, какие фейки распространяются в информационном пространстве. Центр противодействия международный дезинформации, о котором говорил президент, будет лишь одной из частиц этого крупного центра, который будет работать над другими различными вызовами ", - подчеркнул он.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине в ближайшее время заработает центр противодействия дезинформации .
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