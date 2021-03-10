НКРЭКУ оставила без изменений тариф на передачу электроэнергии

10 марта, 2021, 14:36

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) оставила тариф на передачу электроэнергии на уровне 293,93 грн/МВт-ч

Об этом пишет Экономическая правда .

Согласно сообщению, НКРЭКУ на заседании 10 марта принял решение оставить неизменным тариф Укрэнерго на передачу электроэнергии с 1 апреля на уровне 293,93 грн / МВт-час.

Отмечается, что регулятор аргументировал это решение появлением других компенсационных источников в НЭК "Укрэнерго" для обслуживания кредитов государственных банков на общую сумму 10,25 млрд грн.

Так, по словам главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка, основными факторами того, что удалось заложить расходы на кредит и сохранить тариф на текущем уровне, является курсовые разницы.

"Главное, что мы видим тенденцию на снижение объема выработки электроэнергии возобновляемыми источниками энергии против прогнозного баланса", - цитирует издание слова Тарасюка.

Он также призвал участников рынка "активизироваться в здоровом лоббизме" выполнение норм законодательства относительно финансирования не менее 20% компенсационных выплат возобновляемых источников энергии (ВИЭ) из госбюджета.

В то же время Тарасюк допустил повышение тарифа на передачу для НЭК "Укрэнерго" с третьего квартала 2021 в случае, если средства из госбюджета на финансирование "зеленой" генерации не будут выделены.

"Согласно нашим прогнозам, уже с третьего квартала нам, наверное, не удастся оставить тариф на текущем уровне, если мы все разом не присоединимся к практическому применению этой нормы", - резюмировал он.

В издании напомнили, что комиссия рассматривала несколько вариантов повышения тарифа. Так, предварительно предлагалось повышение тарифа на 2,2% до 300,60 грн с целью обслуживания компанией процентов по кредитам АО "Ощадбанк" и АБ "Укргазбанк". Также на обсуждение выносилось предложение по его повышение на 7,5%.