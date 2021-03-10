НБУ возобновил продажу памятных монет через интернет-магазин

10 марта, 2021, 14:20

Национальный банк возобновил продажу памятных монет через интернет-магазин

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, НБУ после проведенных работ по оптимизации полностью возобновил работу интернет-магазина памятных монет.

Так, благодаря дополнительным техническим настройкам интернет-магазин теперь сможет качественно и своевременно обновлять ассортимент нумизматической продукции НБУ.

Отмечается, что заказ нумизматической продукции онлайн доступен круглосуточно и без выходных.

Кроме того, клиенты, кроме продукции предыдущих лет выпуска смогут приобрести и новую, выпущенную в 2021 году продукцию, а также набор "Монеты Украины" 2020 года.

"Ассортимент и количество нумизматической продукции будет периодически пополняться в зависимости от имеющихся объемов, чтобы удовлетворить потребности широкого круга клиентов", - отметили в пресс-службе.

В НБУ напомнили, что в первый день работы интернет-магазина наблюдался ажиотаж, который в несколько раз превысил прогнозы регулятора. Поэтому НБУ на некоторое время приостановил работу интернет-магазина для перехода на более мощные серверы. Позже работа сервиса восстановилась в ограниченном режиме.

Однако, по информации НБУ, за два месяца ограниченного формата работы через интернет-магазин было оформлено шесть тысяч заказов почти 5 млн грн.

По данным регулятора, больше всего посетителей интернет-магазина было из Украины. В то же время сайт посещали также пользователи из США, Польши, Германии, Австрии, Канады, Великобритании, Нидерландов и других стран.