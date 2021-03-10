НАПК вызывает шестерых руководителей партий для дачи объяснений относительно возможных нарушений финансовой отчетности

10 марта, 2021, 13:17

Национальное агентство по предупреждению коррупции вызывает шестерых руководителей политических партий для дачи объяснений относительно возможных нарушений порядка предоставления финансовой отчетности

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности, для дачи объяснений приглашаются такие представители политических партий: Сергей Гаркуша (партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили"), Олег Бриндак (" оверяй делам") Лидия Шевченко ("Новая Демократия "), Николай Поровский ("Республиканская христианская партия ") Эдуард Коваленко ( "Социал-патриотическая ассамблея славян "), Сергей Двирко (" Важен каждый ")", - говорится в сообщении.

Также относительно возможных нарушений порядка предоставления финансовой отчетности приглашается распорядитель избирательного фонда Юлия Савченко (избирательный фонд кандидата на должность городского головы Савченко Юлии Андреевны), Донецкая обл. Также в течение недели НАПК ожидает 6 человек для дачи объяснений в связи с несвоевременным представлением деклараций.

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