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НАПК вызывает шестерых руководителей партий для дачи объяснений относительно возможных нарушений финансовой отчетности

Национальное агентство по предупреждению коррупции вызывает шестерых руководителей политических партий для дачи объяснений относительно возможных нарушений порядка предоставления финансовой отчетности

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности, для дачи объяснений приглашаются такие представители политических партий: Сергей Гаркуша (партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили"), Олег Бриндак (" оверяй делам") Лидия Шевченко ("Новая Демократия "), Николай Поровский ("Республиканская христианская партия ") Эдуард Коваленко ( "Социал-патриотическая ассамблея славян "), Сергей Двирко (" Важен каждый ")", - говорится в сообщении.

Также относительно возможных нарушений порядка предоставления финансовой отчетности приглашается распорядитель избирательного фонда Юлия Савченко (избирательный фонд кандидата на должность городского головы Савченко Юлии Андреевны), Донецкая обл. Также в течение недели НАПК ожидает 6 человек для дачи объяснений в связи с несвоевременным представлением деклараций.

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