На востоке Турции школьный автобус сорвался в пропасть, есть погибшие и раненые

10 марта, 2021, 10:32

В провинции Батман, на юго-востоке страны, сервисный автобус скатился в пропасть, два человека погибли, 27 получили ранения. Автобус перевозил школьников и работников текстильного предприятия

Об этом сообщает телеканал NTV.

"В провинции Стамбул 2 человека погибли и 27 получили ранения, 5 из них - серьезные травмы, в результате падения сервисного микроавтобуса с 300-метровой скалы", - говорится в сообщении.

Микроавтобус перевозил школьников и работников текстильного предприятия. Двое погибших - школьники, которые были родными между собой.

Чтобы помочь спасателям и врачам достать пострадавших из пропасти, местные жители создавали живую цепь на ее склонах.

5 из 27 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, полученные в результате аварии травмы угрожают их жизни.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb