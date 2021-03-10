На востоке Турции школьный автобус сорвался в пропасть, есть погибшие и раненые
10 марта, 2021, 10:32
В провинции Батман, на юго-востоке страны, сервисный автобус скатился в пропасть, два человека погибли, 27 получили ранения. Автобус перевозил школьников и работников текстильного предприятия
Об этом сообщает телеканал NTV.
"В провинции Стамбул 2 человека погибли и 27 получили ранения, 5 из них - серьезные травмы, в результате падения сервисного микроавтобуса с 300-метровой скалы", - говорится в сообщении.
Микроавтобус перевозил школьников и работников текстильного предприятия. Двое погибших - школьники, которые были родными между собой.
Чтобы помочь спасателям и врачам достать пострадавших из пропасти, местные жители создавали живую цепь на ее склонах.
5 из 27 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, полученные в результате аварии травмы угрожают их жизни.
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