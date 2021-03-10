На Киевщине часть школ раньше ушла на каникулы из-за COVID-19 и ОРВИ

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА в Facebook.

"В связи со стремительным ростом заболеваемости острыми респираторными инфекциями в шести учреждениях общего среднего образования Киевской области весенние каникулы продлятся с 9 по 14 марта", - говорится в сообщении.

На каникулах находятся ученики Калиновской, Дымерской, Немешаевской, Березанской громад.

В ОГА также добавили, что в 47 территориальных общинах области весенние каникулы начнутся с 22 марта и продлятся до 28 марта, в остальных 15 общинах - с 29 марта по 4 апреля.

"В Киевской области значительно возросло количество больных COVID-19 и ОРВИ, поэтому власть применяет комплексные меры для нераспространения заболевания. Школьные каникулы могут способствовать ограничению социальных контактов и снижению рисков распространения вирусов", - говорится в сообщении.

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