Минюст: жителей ОРДЛО могли заставить массово подавать заявления в ЕСПЧ против Украины

10 марта, 2021, 11:25

В Министерстве юстиции считают, что жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей могли заставить массово подавать заявления против Украины

Об этом в интервью "Буквы" заявил заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина.

Он отметил, что 7 тыс. заявлений были направлены в ЕСПЧ из оккупированного Донбасса и они были исключительно против Украины.

"Эти жалобы нам не коммуницировали, поэтому могу только догадываться, о чем там идет речь. Но смотрите: вся Украина сгенерировала 10,5 тыс. жалоб и из них - 7 тыс. это исключительно жалобы из Донбасса. То есть сама Украина генерирует где-то в районе 4 тыс. жалоб. У нас в Минюсте есть подозрение, что людей, живущих в ОРДЛО, могли подтолкнуть массово подавать заявления против Украины ", - заявил Лещина.

По его словам, с ЕСПЧ Украина коммуницировали только два заявления.

"Первое касалось выплат пенсий Украины. Однако суд констатировал, что национальные средства защиты еще не исчерпаны, поэтому в удовлетворении жалобы отказано. Второе дело подобное - за разрушение жилья. Заявительница жалуется, что ее дома обстреляли украинские военные. Но там тоже не исчерпаны средства защиты на национальном уровне поэтому, думаю, эту жалобу тоже развернут", - отметил Лещина.

Также в суде находятся 150-200 дел, где фигурируют вместе Украина и Россия.

"Это жалобы, поданные украинскими военными, которых взяли в плен и пытали. Военными, так или иначе пострадавшими от военных действий. Заявления поданы против России как нарушителя и Украины, у которой были позитивные обязательства, которые надо было выполнять. В частности, речь идет о плохой организации боевых действий, в результате чего военные попали в плен ", - добавил он.

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