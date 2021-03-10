Минцифры весной запустит еще две строительные услуги в "Дии"

10 марта, 2021, 10:36

Министерство цифровой трансформации весной автоматизирует строительные услуги класса СС2 и СС3

Об этом пресс-служба Министерства цифровой трансформации сообщила в Facebook.

"Уже этой весной на портале Дия Минцифра автоматизирует строительные онлайн-услуги класса СС2 и СС3", - говорится в сообщении.

Всего, по информации пресс-службы, для эффективной работы Единой государственной электронной системы в сфере строительства пока запущен новый реестр строительной деятельности и Публичный портал системы - платформу с актуальной информацией о зарегистрированных документах и внесенных изменениях.

Кроме того, ведомство запустило четыре электронные услуги для объектов класса СС1 на портале Дия - сообщение о начале подготовительных работ, уведомление о начале строительных работ по СС1, сообщение о начале строительных работ на основании будпаспорта, а также право готовность к эксплуатации будпаспорта.

"Единая электронная система в сфере строительства - ключ к глобальной строительной реформе. Потенциальная экономия благодаря цифровизации сферы равен 734 млн грн в год, согласно исследованию потенциала электронных услуг", - отметили в пресс- служба.

Теперь же, отметили в ведомстве, строительная отрасль является одной из наиболее коррумпированных в Украине. Так, по информации Минцифры, годовой объем взяток в строительстве составляет от 2,7 до 3,5 млрд грн.

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