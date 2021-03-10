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МИД Украины отреагировал на обвинения Беларуси в поставках "оружия для терактов"

В МИД Украины назвали бредом заявление главы КГБ Беларуси Ивана Тертеля о поставках в страну "оружия для терактов"

"Полная чушь, которая уже не в первый раз звучит из уст белорусских чиновников. Категорически отвергаем заезженную мантру об " оружии из Украины ", - написал в своем Twitter представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

Дипломат заявил, что власти Беларуси должны "прекратить пугать белорусский народ надуманным внешним врагом".

Глава белорусского КГБ Иван Тертель утверждает, что из Украины в страну якобы поставляется "оружие для терактов".

Он также пожаловался, что украинские правоохранители игнорируют запросы КГБ в отношении лиц, которых белорусский режим называет "экстремистами".

Кроме Украины в поддержке белорусской оппозиции Тертель обвинил также Польшу и другие страны Западной Европы.

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