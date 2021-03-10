МИД Украины отреагировал на обвинения Беларуси в поставках "оружия для терактов"
"Полная чушь, которая уже не в первый раз звучит из уст белорусских чиновников. Категорически отвергаем заезженную мантру об " оружии из Украины ", - написал в своем Twitter представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.
Дипломат заявил, что власти Беларуси должны "прекратить пугать белорусский народ надуманным внешним врагом".
Полная чушь, которая уже не в первый раз звучит из уст белорусских чиновников. Категорически отвергаем заезженную мантру об «оружии из Украины». Власти в Беларуси должны наконец прекратить пугать белорусский народ надуманным внешним врагом. https://t.co/UySrXkQr2S- Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 10, 2021 года
Глава белорусского КГБ Иван Тертель утверждает, что из Украины в страну якобы поставляется "оружие для терактов".
Он также пожаловался, что украинские правоохранители игнорируют запросы КГБ в отношении лиц, которых белорусский режим называет "экстремистами".
Кроме Украины в поддержке белорусской оппозиции Тертель обвинил также Польшу и другие страны Западной Европы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти