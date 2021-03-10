МИД Беларуси высылает польского консула

10 марта, 2021, 08:38

Из-за участия в неофициальном мероприятии ко Дню памяти "проклятых солдат" Беларусь высылает консула генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка

Об этом сообщает сайт МИД Беларуси.

Так, в МИД Беларуси был вызван Временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского.

"В ходе встречи польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с участием консула генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященному "дню проклятых солдат", прошедшего 28 февраля 2021 в Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций", - говорится в сообщении.

Поэтому польской стороне была вручена нота, в которой консулу Тимофеюку предложили покинуть территорию Беларуси.

"Принципиальная и последовательная позиция белорусской стороны по "проклятых солдатах" и их типичных представителяях - "банды Бурого" остается неизменной и неоднократно доводилась до польской стороны", - говорится в сообщении МИД.

Справка: "Проклятыми солдатами", иными словами - "несокрушимыми" называли подразделения, которые в 1944-1956 годах входили в состав антикоммунистического подполья. "Проклятые солдаты" не соглашались с господствующей в Польше после окончания Второй мировой войны политической системой. После того, как Польша оказалась в советской сфере влияния - власть в стране принял коммунистическое Временное правительство национального единства. Большая часть подразделений, которые во время войны воевали с нацистской Германией, решили остаться в конспирации и противостоять армии, спецподразделениям СССР и подчиненным им польским подразделениям. В сталинские времена, коммунистическая власть начала крупномасштабные репрессии "несокрушимых", в результате которых, многих расстреляли или арестовали. Процесс восстановления памяти и место в истории этих борцов стало возможным только после обретения независимости Польшей 1989 года. Память об участниках антикоммунистического подполья в 1944-1956 годах вышла на государственный уровень 2011 года. Законодательную инициативу по чествованию этого дня в 2010 году подписал тогдашний президент Лех Качиньский.

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