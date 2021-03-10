Марина Порошенко: умение оказывать домедицинскую помощь - это обязанность работников метрополитена

10 марта, 2021, 22:10

"Умение оказывать домедицинскую помощь - это обязанность работников метрополитена и это преступление, если они до сих пор этого не умеют!" - об этом заявила председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Киевсовета Марина Порошенко во время рассмотрения проекта решения Киевсовета "О внесении дополнений в "Правила пользования Киевским метрополитеном"

Комиссия единодушно поддержала проект решения, которым предусматривается, что работники Киевского метрополитена должны владеть практическими навыками оказания домедицинской помощи пассажирам, пострадавшим от несчастных случаев, преступлений, или которые оказались в состоянии, опасном для их жизни и здоровья.

"Как врач, я хорошо понимаю важность владения навыками оказания домедицинской помощи и в течение многих лет мы воплощали проект, в рамках которого учили школьников из разных областей Украины оказывать домедицинскую помощь. Я убеждена, что любой гражданин должен быть осведомлен, как оказать эту помощь, поскольку из-за неумения и растерянности мы теряем не просто драгоценные минуты, мы теряем человеческие жизни. А это недопустимо! " - подчеркнула Марина Порошенко.

Согласно статистике Киевский метрополитен только в 2020 году перевез 279 484 000 пассажиров. Подземное расположение станций существенно увеличивает время, за которое бригады экстренной или скорой медицинской помощи могут прибыть на платформу станции, при этом помощь, оказанная пострадавшему в первые 4 минуты, увеличивает шансы на спасение на 30%.

Решение, поддержанное профильной комиссией, позволит пассажирам, которые оказались в неотложном состоянии, иметь возможность получить от работников КП "Киевский метрополитен" домедицинскую помощь до прибытия бригады экстренной или скорой медицинской помощи и, соответственно, спасти им жизнь и минимизировать последствия влияния такого состояния на здоровье.