Львовский депутатский хор впервые выступил возле городской Ратуши

10 марта, 2021, 15:53

Исполнили гимн Украины к 156-й годовщине его первого публичного исполнения

Об этом сообщает "Еспресо.Запад" .

Во Львове празднуют 156-ю годовщину первого публичного исполнения гимна Украины. Торжества развернулись в центре города.

Это было первое выступление недавно созданного депутатского хора. Государственный гимн городские избранники исполнили вместе с хоровой капеллой "Дударик" и хором "Гомон".

"Есть единичные случаи, когда удается в финальном минорном аккорде услышать мажор. Это энергетический посыл, - комментирует выступление депутатов дирижер хоровой капеллы " Дударик " и депутатского хора Дмитрий Кацал. - Я очень радуюсь, когда слышу это, ведь есть настроение и энтузиазм. Кроме того , у нас есть определенные маркеры: флаг, гимн, тризуб. Мы должны маркировать наше пространство, чтобы ни одна зараза к нам не лезла. Это как обереги, наши святыни ".

А после исполнения медики из львовских больниц на площади развернули семнадцатиметровый украинский сине-желтый флаг.

"Я украинка и львовянка, поэтому решила, что это мой долг, - рассказывает медик Ульяна Стегницкая. - Сейчас в такой тяжелый период пандемии наверняка медики на первом месте. Поэтому особенно медицинским работникам нужно быть сейчас здесь. Мы делаем доброе дело ".

Напомним, на днях певчие депутаты имели свою первую репетицию в стенах Львовского городского совета. Петь согласились 15 городских избранников.

А 26 февраля перед Ратушей подняли флаг крымских татар по случаю Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Следите за самыми важными новостями Украины и мира вместе с "Еспресо.Запад"! Подписывайтесь на наш Telegram-канал