Львовский депутатский хор впервые выступил возле городской Ратуши
Об этом сообщает "Еспресо.Запад" .
Во Львове празднуют 156-ю годовщину первого публичного исполнения гимна Украины. Торжества развернулись в центре города.
Это было первое выступление недавно созданного депутатского хора. Государственный гимн городские избранники исполнили вместе с хоровой капеллой "Дударик" и хором "Гомон".
"Есть единичные случаи, когда удается в финальном минорном аккорде услышать мажор. Это энергетический посыл, - комментирует выступление депутатов дирижер хоровой капеллы " Дударик " и депутатского хора Дмитрий Кацал. - Я очень радуюсь, когда слышу это, ведь есть настроение и энтузиазм. Кроме того , у нас есть определенные маркеры: флаг, гимн, тризуб. Мы должны маркировать наше пространство, чтобы ни одна зараза к нам не лезла. Это как обереги, наши святыни ".
А после исполнения медики из львовских больниц на площади развернули семнадцатиметровый украинский сине-желтый флаг.
"Я украинка и львовянка, поэтому решила, что это мой долг, - рассказывает медик Ульяна Стегницкая. - Сейчас в такой тяжелый период пандемии наверняка медики на первом месте. Поэтому особенно медицинским работникам нужно быть сейчас здесь. Мы делаем доброе дело ".
- Напомним, на днях певчие депутаты имели свою первую репетицию в стенах Львовского городского совета. Петь согласились 15 городских избранников.
- А 26 февраля перед Ратушей подняли флаг крымских татар по случаю Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и г. Севастополя.
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