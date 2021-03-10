Киев открыл онлайн-запись на вакцинацию для общественных деятелей, готовых популяризировать прививки
10 марта, 2021, 18:23
В Киевской городской государственной администрации обнародовали форму для желающих стать популяризаторами вакцинации от коронавируса
Об этом сообщает сайт КГГА .
"Публичные и общественные деятели, которые готовы своим примером популяризировать вакцинацию против коронавирусной болезни, могут заполнить специальную анкету онлайн и претендовать на прививки остатками доз вакцин. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения", - говорится в сообщении.
В анкете предлагают указать телефон, страницу в соцсетях, род занятий, район столицы и то, как каждый из общественных деятелей может популяризировать вакцинацию.
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