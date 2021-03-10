КГБ Беларуси заявил, что из Украины поставляются "огромные партии оружия для терактов"

10 марта, 2021, 12:58

Глава подконтрольного режиму Лукашенко белорусского КГБ Иван Тертель утверждает, что из Украины в страну якобы поставляется "оружие для терактов"

Об этом сообщает портал Naviny.by.

"С территории Украины большие партии, огромные партии оружия на нашу территорию доставлялись для дальнейшего использования с целью дестабилизации ситуации, планировались террористические акты как по объектам государственных ведомств, так и по отдельным должностным лицам", - заявил Тертель.

Он также пожаловался, что украинские правоохранители игнорируют запросы КГБ в отношении лиц, которых белорусский режим называет "экстремистами".

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"Это не соответствует нашим партнерским отношениям с Украиной и считаем, создает угрозу для нашего государства в перспективе", - добавил чиновник.

Кроме Украины, в поддержке белорусской оппозиции Тертель обвинил также Польшу и другие страны Западной Европы.

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