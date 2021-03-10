КГБ Беларуси заявил, что из Украины поставляются "огромные партии оружия для терактов"
Об этом сообщает портал Naviny.by.
"С территории Украины большие партии, огромные партии оружия на нашу территорию доставлялись для дальнейшего использования с целью дестабилизации ситуации, планировались террористические акты как по объектам государственных ведомств, так и по отдельным должностным лицам", - заявил Тертель.
Он также пожаловался, что украинские правоохранители игнорируют запросы КГБ в отношении лиц, которых белорусский режим называет "экстремистами".
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"Это не соответствует нашим партнерским отношениям с Украиной и считаем, создает угрозу для нашего государства в перспективе", - добавил чиновник.
Кроме Украины, в поддержке белорусской оппозиции Тертель обвинил также Польшу и другие страны Западной Европы.
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