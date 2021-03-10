Кабмин решил увеличить объем социальной рекламы по противодействию коронавирусу

10 марта, 2021, 13:51

Кабинет министров одобрил проект закона об увеличении объема бесплатной социальной рекламы, направленной на противодействие распространению COVID-19 в Украине

Правительство одобрило проект закона во время очередного заседания, передает Еспресо.TV.

Согласно тексту проекту закона, на период действия карантина в связи с распространением COVID-19 средства массовой информации-распространители рекламы, деятельность которых полностью или частично финансируется из государственного или местных бюджетов, обязаны дополнительно размещать социальную рекламу, направленную на предотвращение распространения коронавируса в Украине.

В частности, это касается рекламы государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений. Планируется, что СМИ будут обязаны размещать такую рекламу приоритетно и бесплатно.

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