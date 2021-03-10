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Espreso.tvЭкономикаКабмин решил увеличить объем социальной рекламы по противодействию коронавирусу

Кабмин решил увеличить объем социальной рекламы по противодействию коронавирусу

Кабинет министров одобрил проект закона об увеличении объема бесплатной социальной рекламы, направленной на противодействие распространению COVID-19 в Украине

Правительство одобрило проект закона во время очередного заседания, передает Еспресо.TV.

Согласно тексту проекту закона, на период действия карантина в связи с распространением COVID-19 средства массовой информации-распространители рекламы, деятельность которых полностью или частично финансируется из государственного или местных бюджетов, обязаны дополнительно размещать социальную рекламу, направленную на предотвращение распространения коронавируса в Украине.

В частности, это касается рекламы государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений. Планируется, что СМИ будут обязаны размещать такую рекламу приоритетно и бесплатно.

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