Кабмин решил увеличить объем социальной рекламы по противодействию коронавирусу
Правительство одобрило проект закона во время очередного заседания, передает Еспресо.TV.
Согласно тексту проекту закона, на период действия карантина в связи с распространением COVID-19 средства массовой информации-распространители рекламы, деятельность которых полностью или частично финансируется из государственного или местных бюджетов, обязаны дополнительно размещать социальную рекламу, направленную на предотвращение распространения коронавируса в Украине.
В частности, это касается рекламы государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений. Планируется, что СМИ будут обязаны размещать такую рекламу приоритетно и бесплатно.
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