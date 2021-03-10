Кабмин разрешил дистанционное подтверждение статуса безработного
Об этом сообщает Правительственный портал.
Согласно сообщению, правительство приняло постановление по совершенствованию механизмов предоставления услуг населению Государственной службой занятости Украины.
В частности, документом разрешается подтверждение безработным намерения находиться в статусе безработного в период карантина дистанционно, без необходимости посещения центра занятости.
Кроме того, документом увеличен с 10 до 30 дней срок подачи в центры занятости документов, на основании которых им был предоставлен статус в период карантина в режиме онлайн; внедрено дистанционное составление плана трудоустройства; получение права на прохождение профессиональной подготовки лицами, уволенными с военной службы после участия в АТО до достижения ими пенсионного возраста; распространение права на получение работодателями компенсации за уплату ЕСВ за трудоустройство неработающих трудоспособных лиц, которые получают государственную социальную помощь малообеспеченным семьям.
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