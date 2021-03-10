Кабмин передал на приватизацию восемь госпредприятий
Правительство поддержало соответствующий проект распоряжения во время очередного заседания, передает Еспресо.TV .
Согласно тексту пояснительной записки к документу, в управление ФГИУ передаются госпредприятия "Экотрансэнерго", "Харьковское промышленно-торговое предприятие", "Государственное научно-технологическое производственное предприятие " Вереск ", " Расчетно-клиринговый центр ", " Промышленно-металлургический консалтинг ", "Госинформаналитика", "Полупановский карьер" и государственное учреждение "Партнерский фонд".
Отмечается, что из указанных предприятий по состоянию на 1 июля 2020 года экономически активными являются только "Эконтрансэнерго", "Харьковское промышленно-торговое предприятие" и "Госинформаналитика".
Общая стоимость активов "Эконтрансэнерго" по состоянию на 1 июля 2020 года оценивалась в 47 млн грн, "Харьковского промышленно-торгового предприятия" - 22 млн грн.
Как указывается в пояснительной записке, данные о деятельности госпредприятия "Госинформаналитика" отсутствуют.
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