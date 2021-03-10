Госсекретарь США Блинкен готов к обсуждению санкций против "Северного потока-2" с конгрессменами

10 марта, 2021, 09:52

Госсекретарь США Энтони Блинкен готов "продолжить обсуждение" с конгрессменами возможных новых санкций в отношении газопровода "Северный поток-2"

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Вс Прайс, сообщает "Голос Америки".

Как сообщил Прайс, в среду Блинкен примет участие в заседании Комитета по иностранным делам в Палате представителей.

Официальный представитель Госдепартамента напомнил, что следующий отчет с перечислением компаний и судов, которые помогают России закончить строительство газопровода, представят Конгрессу в мае.

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На вопрос журналистов, готов ли госсекретарь Энтони Блинкен ответить на многочисленные вопросы конгрессменов по поводу дополнительных санкций в отношении "Северного потока-2", Прайс подчеркнул, что администрация Байдена по-прежнему стремится помешать завершению строительства газопровода.

"Президент Байден назвал это плохой сделкой,что разделяет Европу. У госсекретаря, уверен, завтра будет возможность продолжить обсуждение этого вопроса с законодателями. Он ценит их понимание вопроса и обратную связь с этой и из всех проблем, с которыми мы сталкиваемся" , - добавил он.

Напомним, представитель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и еще четыре республиканцев обратились к госсекретарю Энтони Блинкену с требованием объяснить, почему администрация Джо Байдена не привела санкции в отношении компаний, занимающихся строительством газопровода "Северный поток - 2".

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