Госсекретарь США Блинкен готов к обсуждению санкций против "Северного потока-2" с конгрессменами
Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Вс Прайс, сообщает "Голос Америки".
Как сообщил Прайс, в среду Блинкен примет участие в заседании Комитета по иностранным делам в Палате представителей.
Официальный представитель Госдепартамента напомнил, что следующий отчет с перечислением компаний и судов, которые помогают России закончить строительство газопровода, представят Конгрессу в мае.
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На вопрос журналистов, готов ли госсекретарь Энтони Блинкен ответить на многочисленные вопросы конгрессменов по поводу дополнительных санкций в отношении "Северного потока-2", Прайс подчеркнул, что администрация Байдена по-прежнему стремится помешать завершению строительства газопровода.
"Президент Байден назвал это плохой сделкой,что разделяет Европу. У госсекретаря, уверен, завтра будет возможность продолжить обсуждение этого вопроса с законодателями. Он ценит их понимание вопроса и обратную связь с этой и из всех проблем, с которыми мы сталкиваемся" , - добавил он.
- Напомним, представитель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол и еще четыре республиканцев обратились к госсекретарю Энтони Блинкену с требованием объяснить, почему администрация Джо Байдена не привела санкции в отношении компаний, занимающихся строительством газопровода "Северный поток - 2".
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