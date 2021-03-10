Глава "Россотрудничества" угрожает ударом по центру Киева и ключевым объектам инфраструктуры
Об этом российский чиновник написал в Телеграмм.
"Считаю, что если Киев действительно готовится к блицкригу на Донбассе, решив расплеваться с Минскими соглашениями и другими сантиментами, то, думаю, Россия не сможет оставить россиян, российских граждан, в пищу карателям", - написал чиновник.
По его словам, среди других инструментов в России должно быть уничтожение военной и командной инфраструктуры Украины, "в том числе и вне зоны боевых действий".
По словам Примакова-младшего, Россия формально использует против Киева то, что "много раз делали наши уважаемые партнеры по многим другим правительств, обвинив тех в преступлениях против гражданского населения".
"И если Киеву не очень жалко потерять своих солдат в новых "котлах" (вероятно, что Киев на это и рассчитывает, надеясь вызвать реакцию Вашингтона), то потерять, ну, например, Банковую, узлы связи, аэродромы, электростанции, мосты, железнодорожные решения, крупные промышленные предприятия, производящие военную продукцию, Киевскому режима будет очень больно ", - написал он.
Напомним, именно такой подход российские агрессоры применили против Грузии в августе 2008 года - когда авиаудары наносились не только по грузинским войскам в Южной Осетии, но также по всей территории краны.
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