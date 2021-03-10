Глава НБУ Шевченко заразился COVID-19
10 марта, 2021, 19:44
У главы Национального банка Кирилла Шевченко обнаружили коронавирус
Об этом он написал в Facebook.
"Хочу сообщить, что я заболел COVID, в связи с чем, конечно, нахожусь на самоизоляции сейчас. Чувствую себя нормально, сохраняю оптимизм. Надеюсь на скорейшее выздоровление и возвращение в offline-жизнь", - написал глава НБУ.
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