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Espreso.tvОбществоГлава НБУ Шевченко заразился COVID-19

Глава НБУ Шевченко заразился COVID-19

У главы Национального банка Кирилла Шевченко обнаружили коронавирус

Об этом он написал в Facebook.

"Хочу сообщить, что я заболел COVID, в связи с чем, конечно, нахожусь на самоизоляции сейчас. Чувствую себя нормально, сохраняю оптимизм. Надеюсь на скорейшее выздоровление и возвращение в offline-жизнь", - написал глава НБУ.

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