Глава НБУ Шевченко заразился COVID-19

10 марта, 2021, 19:44

У главы Национального банка Кирилла Шевченко обнаружили коронавирус

Об этом он написал в Facebook.

"Хочу сообщить, что я заболел COVID, в связи с чем, конечно, нахожусь на самоизоляции сейчас. Чувствую себя нормально, сохраняю оптимизм. Надеюсь на скорейшее выздоровление и возвращение в offline-жизнь", - написал глава НБУ.