Гармаш заявил, что не знает, кто видел мирный план Франции и Германии
Об этом Гармаш сказал в эфире одного из телеканалов, передает ЛИГА.Новости .
"К сожалению, я не видел этого плана. По состоянию на прошлую неделю я не видел человека, который видел его в делегации. Хотя мы знаем, что он разрабатывался в нормандском формате, знаем от наших оппонентов. Мы знаем, что он отличается от плана, который представил Кравчук, который мы обсуждаем в ТКГ. На этой неделе мы узнали из выступления Ермака, что этот план закончен", - сказал Гармаш.
При этом он добавил, что Россия не примет этот план.
По словам Гармаша, Украина в ТКГ продолжает настаивать на рассмотрении плана Кравчука. В свою очередь Россия настаивает на обсуждении "плана ОРДЛО".
- Ранее сообщалось, что представитель Донецкой области Украины в ТКГ Сергей Гармаш заявил , что Россия может готовить на Донбассе военную провокацию, чтобы ввести в ОРДЛО "российских миротворцев".
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