Фильм-расследование о Лукашенко покажут на украинском ТВ

10 марта, 2021, 13:38

Документальный фильм-расследование "Золотое дно" о состоянии самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко покажут в Украине

Как сообщает Телеграмм канал Nexta, показ состоится сегодня, 10 марта, на телеканале "Прямой". Начало трансляции в 23:00.

Напомним, белорусское оппозиционное СМИ Nexta опубликовало документальный фильм-расследование "Золотое дно" о состоянии самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

По информации команды NEXTA, несмотря на утверждения Лукашенко о том, что у него, "кроме Беларуси, ничего нет", на самом деле он владеет 18 резиденциями, как государственными, так и подаренными бизнесменами.

В авиапарке самопровозглашенного президента - самолеты Boeing 737, Boeing 767, Gulfstream G550, Canadair CRJ-200 и элитный вертолет AgustaWestland AW139.

Кроме того, в NEXTA утверждают, что для Лукашенко якобы "поставлено на конвейер "процесс набора "подруг" - участниц конкурсов красоты и учениц модельных школ.

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