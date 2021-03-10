Фиктивные браки и трудоустройство за $ 2 тыс.: правоохранители разоблачили схему незаконной легализации иностранцев в Украине

10 марта, 2021, 12:36

Правоохранители разоблачили схему незаконной легализации иностранцев в Украине путем фиктивного трудоустройства и фиктивных браков

Об этом сообщило Управление коммуникаций Национальной полиции Украины.

"Правоохранители пресекли противоправную деятельность организованной преступной группы, которая наладила "черный" рынок услуг по незаконной легализации иностранцев путем заключения фиктивных браков и псевдотрудоустройства", - говорится в сообщении.

По предварительным данным полиции, за время существования такого "бизнеса" злоумышленники узаконили пребывание в Украине более двух сотен иностранных граждан.

По информации пресс-службы, дельцы путем манипуляций с миграционным законодательством способствовали отдельным категориям иностранных граждан в приобретении права законного проживания. "Схема" заключалась в организации фиктивных браков с гражданками Украины, а также в фиктивном трудоустройстве иностранцев на предприятиях.

По словам начальника Департамента миграционной полиции Степана Пантелеева, процедура "получения" вида для иностранцев путем заключения фиктивного брака стоила $ 2 тыс., из которых фиктивная жена получала чуть больше $ 300. Остальные присваивали организаторы сделки.

Цена получения вида на жительство на основании разрешений об использовании труда иностранцев составляла в среднем $ 2 тыс. Отмечается, что фигуранты создали более 30 юридических лиц для покрытия указанного механизма незаконной легализации.

По информации полиции, организатором "бизнеса" оказался выходец одной из стран Кавказского региона, адвокат, а также бывший сотрудник Государственной миграционной службы Украины. Дельцы непосредственно руководили своими подчиненными, контролировали финансовые расчеты за предоставление противоправных услуг координировали поиск потенциальных клиентов.

В ходе обысков правоохранители изъяли около 150 свидетельств о браке между иностранцами и гражданами Украины, более ста оформленных разрешений на применение труда иностранцев и лиц без гражданства, полученные на основании сфальсифицированных данных, более ста готовых пакетов документов для подачи в миграционную службу с целью получения удостоверений сорок регистрационных дел и печатей юридических лиц, печати органов Государственной миграционной службы Украины по заверение подлинности документов, более пятидесяти свидетельств и временное проживание, восемьдесят паспортов граждан иностранных государств, доверенности, банковские карточки, компьютерную технику, мобильные терминалы, флэш накопителе.

Представители миграционной полиции совместно с Государственной миграционной службой начали процесс отмены уже действующих незаконно оформленных документов.

Всего, по информации правоохранителей, пока разоблачены около 30 нарушителей миграционного законодательства. Сейчас они привлечены к административной ответственности. Также решается вопрос о принудительном возвращении иностранцев в страны происхождения.

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