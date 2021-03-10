Французского чиновника-открытого гея в Польше не пустили в зону, "свободную от ЛГБТ"
Речь идет о государственном секретаре министерства Европы и иностранных дел Франции Клемане Боне, сообщает издание L'Obs .
Находясь на прошлой неделе с визитом в Польше, он хотел посетить город Красник, который объявил себя "свободным от ЛГБТ".
"Польские власти сообщили мне, что не могут запланировать этот визит. Я глубоко разочарован этим", - рассказал французский чиновник.
По словам Бона, который не скрывает свою принадлежность к сообществу сексуальных меньшинств, польская сторона объяснила такое решение сложной эпидемической ситуацией.
Всего в Польше 88 территорий, включая Красник, провозгласили себя "свободными от идеологии ЛГБТ". Соответствующее решение принимают депутаты местных уровней.
В ЕС такая практика считается дискриминационной по отношению к сексуальным меньшинствам.
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