Французского чиновника-открытого гея в Польше не пустили в зону, "свободную от ЛГБТ"

10 марта, 2021, 10:23

Представителя правительства Франции не допустили в польский город, который декларирует себя как свободный от идеологии сексуальных меньшинств

Речь идет о государственном секретаре министерства Европы и иностранных дел Франции Клемане Боне, сообщает издание L'Obs .

Находясь на прошлой неделе с визитом в Польше, он хотел посетить город Красник, который объявил себя "свободным от ЛГБТ".

"Польские власти сообщили мне, что не могут запланировать этот визит. Я глубоко разочарован этим", - рассказал французский чиновник.

По словам Бона, который не скрывает свою принадлежность к сообществу сексуальных меньшинств, польская сторона объяснила такое решение сложной эпидемической ситуацией.

Всего в Польше 88 территорий, включая Красник, провозгласили себя "свободными от идеологии ЛГБТ". Соответствующее решение принимают депутаты местных уровней.

В ЕС такая практика считается дискриминационной по отношению к сексуальным меньшинствам.

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