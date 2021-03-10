Фаны ПСЖ атаковали жену лидера "Барселоны" перед матчем ЛЧ

10 марта, 2021, 14:16

Болельщики ПСЖ перед матчем Лиги чемпионов против "Барселоны" вывесили оскорбительный баннер в адрес жены лидера каталонцев Жерара Пике - певицы Шакиры

Об этом сообщает Eurosport .

Перед ответным матчем против "Барселоны" фаны парижан встретили футболистов испанского клуба баннером с надписью "Шакира с Ла-Жункера", адресованной колумбийской певице Шакире, которая является женой защитника каталонцев Жерара Пике.

Ла-Жункера - это населенный пункт, расположенный в Каталонии, на границе Испании и Франции. В 2010 году там открылся один из крупнейших борделей в Европе. Отмечалось, что многие клиенты, которые хотят воспользоваться его услугами, приезжали туда из Франции.

ПСЖ уже осудил такие действия своих болельщиков.

Повторная встреча между ПСЖ и "Барселоной" состоится сегодня в Париже и начнется в 22:00. В первой игре в Испании французы победили 4: 1.

9 марта стало известно, что бразильский форвард ПСЖ Неймар пропустит повторный 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны".

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