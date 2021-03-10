Фаны ПСЖ атаковали жену лидера "Барселоны" перед матчем ЛЧ
Об этом сообщает Eurosport .
Перед ответным матчем против "Барселоны" фаны парижан встретили футболистов испанского клуба баннером с надписью "Шакира с Ла-Жункера", адресованной колумбийской певице Шакире, которая является женой защитника каталонцев Жерара Пике.
Ла-Жункера - это населенный пункт, расположенный в Каталонии, на границе Испании и Франции. В 2010 году там открылся один из крупнейших борделей в Европе. Отмечалось, что многие клиенты, которые хотят воспользоваться его услугами, приезжали туда из Франции.
ПСЖ уже осудил такие действия своих болельщиков.
Повторная встреча между ПСЖ и "Барселоной" состоится сегодня в Париже и начнется в 22:00. В первой игре в Испании французы победили 4: 1.
- 9 марта стало известно, что бразильский форвард ПСЖ Неймар пропустит повторный 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти