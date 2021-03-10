Ежедневно читают лишь 8% украинцев, раз в неделю - 27%, - Институт книги

10 марта, 2021, 17:35

По словам директора Института книги Александры Коваль, продажи книг в Украине в 2020 году упали наполовину

Об этом директор Украинского института книги Александра Коваль рассказала на Всеукраинском форуме "Украина 30. " Культура. Медиа. Туризм ", передает" Укринформ ".

"Можно увидеть, как разительно отличается ситуация с чтением в Украине и в нескольких европейских странах. Сколько людей читает регулярно, то есть более чем раз в неделю, или минимум раз в неделю. И если в Италии этот показатель 56%, в соседней с нами Польше - 36%, то в Украине таких читателей, которые читают книги более чем раз в неделю, только 27% ", - отметила пани Коваль.

По ее словам, процент читателей в Украине постоянно падает. Так, сейчас каждый день читают книги только 8% украинцев.

Директор института книги отметила, что за кризисный 2020 год продажи бумажных книг в Украине резко упали:

"Немного выросли продажи электронных книг, или через интернет-магазины, а не через стационарные магазины. Но это лишь немножечко и совершенно не соответствует тем трендам и тенденциям, которые мы можем наблюдать в других странах мира, где действительно есть реальный рост на 7-9 процентов продаж по итогам года. в Украине мы наоборот имеем падение на 50%. И это очень печально, потому что означает, что книга явно не относится к приоритетным покупкам и приоритетам проведения свободного времени".

Напомним, в сентябре 2020 года произошел скандал с сетью магазинов "Книгарня Е", где заявили о нерентабельности украинской книги, объясняя, почему продают русскоязычную продукцию.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо