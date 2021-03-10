Евро-2022: сборная Украины по гандболу победила Фарерские острова
10 марта, 2021, 19:18
Мужская сборная Украины по гандболу победила Фарерские острова в квалификационном раунде Евро-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В 3-м туре квалификации чемпионата Европы-2022 по гандболу украинцы оказались сильнее сборной Фарерских островов - 25:21.
После трех матчей Украина делит с Россией первое-второе место в турнирной таблице группы 3. Следом идут Чехия и Фареры.
На чемпионат Европы по гандболу выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группе, а также 4 лучшие команды, которые в своих квартетах займут третьи места.
Чемпионат Европы - 2022 (мужчины)
Квалификация
3-й тур
Украина - Фарерские острова - 25:21 (15:13, 10:8)
- 5 ноября в 1-м туре квалификационного раунда Евро-2022 сборная Украины по гандболу сыграла вничью с Россией со счетом 27:27 .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти