Евро-2022: сборная Украины по гандболу победила Фарерские острова

10 марта, 2021, 19:18

Мужская сборная Украины по гандболу победила Фарерские острова в квалификационном раунде Евро-2022

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В 3-м туре квалификации чемпионата Европы-2022 по гандболу украинцы оказались сильнее сборной Фарерских островов - 25:21.

После трех матчей Украина делит с Россией первое-второе место в турнирной таблице группы 3. Следом идут Чехия и Фареры.

На чемпионат Европы по гандболу выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группе, а также 4 лучшие команды, которые в своих квартетах займут третьи места.

Чемпионат Европы - 2022 (мужчины)

Квалификация

3-й тур

Украина - Фарерские острова - 25:21 (15:13, 10:8)

5 ноября в 1-м туре квалификационного раунда Евро-2022 сборная Украины по гандболу сыграла вничью с Россией со счетом 27:27 .