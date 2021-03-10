Ермак рассказал послам стран G20 о "режиме тишины" на Донбассе

10 марта, 2021, 21:59

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с послами стран Большой двадцатки (G20)

Отныне консультации в таком составе будут проходить регулярно, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Ермак рассказал дипломатам о текущей ситуации на Донбассе. По его словам, в течение нескольких месяцев после начала введения режима прекращения огня это было очень большим достижением. Но с недавних пор, к сожалению, режим тишины все чаще нарушается со стороны противника, из-за чего Украина теряет своих защитников.

Ермак поблагодарил партнеров Украины из «Нормандской четверки» - Францию и Германию за их предложения и усилия в вопросе достижения мира на Донбассе. Он сообщил, что в ближайшее время состоится видеоконференция советников лидеров государств - участников Нормандского формата.

Заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец рассказал дипломатам об оперативной ситуации на Донбассе.

Заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко выразила убеждение, что Украина в ближайшие месяцы сможет успешно разрешить ключевые вопросы в переговорах с Международным валютным фондом.