Ермак рассказал послам стран G20 о "режиме тишины" на Донбассе
Отныне консультации в таком составе будут проходить регулярно, сообщила пресс-служба Офиса президента.
Ермак рассказал дипломатам о текущей ситуации на Донбассе. По его словам, в течение нескольких месяцев после начала введения режима прекращения огня это было очень большим достижением. Но с недавних пор, к сожалению, режим тишины все чаще нарушается со стороны противника, из-за чего Украина теряет своих защитников.
Ермак поблагодарил партнеров Украины из «Нормандской четверки» - Францию и Германию за их предложения и усилия в вопросе достижения мира на Донбассе. Он сообщил, что в ближайшее время состоится видеоконференция советников лидеров государств - участников Нормандского формата.
Заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец рассказал дипломатам об оперативной ситуации на Донбассе.
Заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Свириденко выразила убеждение, что Украина в ближайшие месяцы сможет успешно разрешить ключевые вопросы в переговорах с Международным валютным фондом.
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