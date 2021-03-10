Чили опередила Израиль по темпам COVID-вакцинации

10 марта, 2021, 15:58

Чили обошла Израиль в рейтинге вакцинированных от коронавируса людей на сто жителей за последние семь дней

Об этом говорится в рейтинге аналитико-статистического сайта Our World in Data , созданного учеными из британского Оксфорда.

Согласно данным рейтинга в Чили в среднем обеспечили 1,08 дозы COVID-вакцины на сто жителей за последнюю неделю, в то время как в Израиле - 1,03.

В целом в стране с населением 18 млн человек первую дозу вакцины уже получили 4 176 094 жителя с начала кампании иммунизации от коронавируса в декабре. Это составляет 21% населения Чили.

Ранее долгое время Израиль лидировал по темпам вакцинации от коронавируса.

В пятерку рейтинга вакцинированных от коронавируса людей на сто жителей за последние семь дней также вошли США, Великобритания и Сербия.

По абсолютному количеству вакцинированных людей лидерство пока за Китаем, США и Великобританией.

В мире по состоянию на утро 10 марта зафиксировали 118 209 329 случаев заражения коронавирусом, из них более 2 600 000 - летальные, выздоровели более 93 млн человек.

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