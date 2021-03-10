Четыре корабля НАТО вошли в Одесский порт

Об этом сообщает " Думская ".

Отмечается, что это первый визит кораблей НАТО в Одессу в 2021 году. Флагман SNMCMG2 - турецкий учебный корабль, A577 TCG Sokullu Mehmet Paşa. Также в составе группы турецкий M267 TCG Ayvalik (M267), испанский TSPS Tajo (M36) и румынский ROS Lt Lupu Dinescu (25). Командир отряда - капитан первого ранга Юсуф Карагюлле.

В полдень запланирована протокольная встреча командного состава группы с командованием ВМСУ.

Напомним, SNMCMG2 вошла в Черное море 25 февраля.

В этом году в противоминную группу в Черное море заходили американские эсминцы типа "Арли Берк" - DDG75 Donald Cook, DDG78 Porter и военный танкер Laramie. Проведя обучение по дозаправке топливом на ходу и патрулирование, эсминцы в середине февраля покинули Черное море.

Вторая постоянная противоминная группа НАТО - одна из морских групп быстрого реагирования НАТО, состоящая из командного судна и не более 7-8 минных тральщиков. Цель группы - поиск, обнаружение и уничтожение морских мин, а также сопровождение кораблей и судов через минные заграждения. Группа непосредственно подчинена Объединенному командованию ОВС НАТО (Неаполь).