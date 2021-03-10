BioNTech и Pfizer заявили о возможности изготовить в следующем году 3 млрд доз вакцины
Об этом руководитель компании Угур Шахин рассказал в интервью Bloomberg.
"Мы можем дальше увеличивать наши производственные мощности. Я не вижу ограничения относительно того, почему мы не сможем изготовить даже три миллиарда доз в 2022 году. Это действительно зависит от потребности, а также от таких факторов, как необходимость бустерных доз при иммунизации, потенциальных мутаций в штаммах (коронавируса - ред.) ", - сказал он.
По словам Шахина, компания готова к дальнейшему наращиванию производства, но "нам нужна дополнительная информация, которая может появиться в следующие полгода".
Как сообщалось, компании BioNTech и Pfizer планируют изготовить два миллиарда доз вакцины от коронавируса до конца 2021 года.
Согласно недавнему исследованию, вакцина Pfizer / BioNTech смогла нейтрализовать новый "бразильский" штамм коронавируса.
Ранее эта вакцина показала эффективность против "британского" и "южноафриканского" штаммов, хотя последний вариант со временем может уменьшать количество производимых от него в результате действия вакцины антител.
В мире по состоянию на утро 10 марта зафиксировали 118209329 случаев заражения коронавируса, из них более 2,6 млн - летальные, выздоровели более 93 млн человек.
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