BioNTech и Pfizer заявили о возможности изготовить в следующем году 3 млрд доз вакцины

10 марта, 2021, 11:50

Немецкая фармацевтическая компания BioNTech и ее американский партнер Pfizer при необходимости могут усилить мощности и изготовить около трех миллиардов доз вакцины от коронавируса в 2022 году

Об этом руководитель компании Угур Шахин рассказал в интервью Bloomberg.

"Мы можем дальше увеличивать наши производственные мощности. Я не вижу ограничения относительно того, почему мы не сможем изготовить даже три миллиарда доз в 2022 году. Это действительно зависит от потребности, а также от таких факторов, как необходимость бустерных доз при иммунизации, потенциальных мутаций в штаммах (коронавируса - ред.) ", - сказал он.

По словам Шахина, компания готова к дальнейшему наращиванию производства, но "нам нужна дополнительная информация, которая может появиться в следующие полгода".

Как сообщалось, компании BioNTech и Pfizer планируют изготовить два миллиарда доз вакцины от коронавируса до конца 2021 года.

Согласно недавнему исследованию, вакцина Pfizer / BioNTech смогла нейтрализовать новый "бразильский" штамм коронавируса.

Ранее эта вакцина показала эффективность против "британского" и "южноафриканского" штаммов, хотя последний вариант со временем может уменьшать количество производимых от него в результате действия вакцины антител.

В мире по состоянию на утро 10 марта зафиксировали 118209329 случаев заражения коронавируса, из них более 2,6 млн - летальные, выздоровели более 93 млн человек.

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