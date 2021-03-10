Без европейских санкций в отношении Лукашенко Беларусь ждет еще 1,5-2 года борьбы против режима, - Рынкевич

10 марта, 2021, 15:17

Беларусь ждет 1,5-2 года борьбы против режима Лукашенко. Только жесткие европейские санкции против нелегитимной власти Беларуси могут ускорить процесс падения режима

Такое мнение высказал сопредседатель Всебелорусского конгресса за независимость Игорь Рынкевич в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV .

"Я прогнозировал еще в начале протестов в Беларуси, что борьба белорусского народа против режима Лукашенко может затянуться на 1,5-2 года. Ускорить падение власти Лукашенко могут только европейские санкции, в том числе и украинские. Конечно, когда экономические санкции начнут давить на Лукашенко, он начнет отступать. Но с его отступлением следует ожидать и новых репрессий против мирного населения. Я уверен, что Лукашенко планирует затягивать как можно дольше и не признавать требований протестующих о его нелегитимности. Поэтому пока больших надежд на активную весеннюю фазу протестов не следует ожидать. Ведь люди устали и пандемия также дает о себе знать", - отметил Рынкевич.

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Игорь Рынкевич заметил, что режим Лукашенко уже пытается изменить административное и уголовное законодательство, чтобы усилить ответственность за участие в мирных протестах, что также останавливает и пугает многих белорусов выходить на улицы.

"Нелегитимная власть Лукашенко уже внесла изменения в административный и уголовный кодекс. Эти изменения призваны к тому, чтобы увеличить сроки заключения за участие в протестах. Этот фактор тоже влияет на активность белорусов. Ведь многие люди боятся не только за себя, но и за свои семьи", - добавил Рынкевич

Белорусский оппозиционер также прокомментировал фильм-расследование "Золотое дно" о Лукашенко. Он пояснил, что один фильм ничего не изменит.

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"Я думаю, что этот фильм не стал сенсацией. Но авторы фильма уже заявили, что будут привлекать к следствию и предоставят новую инсайдерскую информацию. Тем не менее тот факт, что те 25% людей, которые поддерживают Лукашенко, а это чиновники, военные и пенсионеры, могут изменить свои взгляды после просмотра данного фильма, очевиден. Стоит только не останавливаться и понимать, что один фильм о доходах Лукашенко ничего не изменит", - добавил Рынкевич.

Напомним, 9 марта Белорусское оппозиционное СМИ Nexta опубликовало документальный фильм-расследование "Золотое дно" о состоянии самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

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