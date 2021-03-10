Администрация Байдена пересмотрит политику в отношении КНДР, - СМИ
Это должно произойти "в течение следующего месяца или около того", сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Байдена.
В Белом доме ранее говорили о том, что пересмотрят отношения с КНДР после беспрецедентного взаимодействия бывшего президента Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, которое не смогло убедить Пхеньян отказаться от ядерного оружия.
"Мы вовлечены в очень интенсивный стратегический анализ. Мы ожидаем, что это будет сделано в течение следующего месяца или около того", - сказал чиновник.
Госсекретарь Байдена Энтони Блинкен заявлял, что подход к Северной Корее может включать дополнительные санкции или дипломатические стимулы, которые он не назвал.
"Наши ожидания, вероятно, во многом сформированы предыдущим опытом", - сказал Блинкен.
Ранее сообщалось, что взгляды Байдена заключаются в том, что ядерная или ракетная деятельность КНДР представляет серьезную угрозу международному миру и безопасности.
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