Зеленский заявил, что вопрос языка "не ко времени", а украинский "полностью защищен"

9 марта, 2021, 13:19

Об этом он заявил во время пресс-конференции на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм", комментируя попытки депутатов фракции "Слуга народа" изменить закон о государственном языке, передает Интерфакс-Украина .

"В Конституции все четко было написано - один единственный государственный язык - украинский. Все, кто ставят вопрос национальности, вопрос языка, вопрос церкви - это все люди, которые хотят "хайпануть" временно, с большими, к сожалению, последствиями для многих людей. Направлены все эти последствия на раскол общества. Я считаю, что вопрос языка сейчас не ко времени, считаю, что украинский язык полностью защищен", - отметил Зеленский.

По его словам, в Украине должны быть созданы комфортные условия для всех, в том числе и в языковом вопросе.

"Если тот или иной закон не нравится депутатам, и не важно, с какой они партии, если они видят в этом вопросе несправедливость - это нормально говорить об этом, но должен быть общественный диалог", - подчеркнул президент.

Ранее народный депутат Украины, фракция "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий напомнил об атаках "Слуг народа" на Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и заверил, что депутаты от "ЕС" и их коллеги не допустят, чтобы такая же судьба постигла закон об уголовной ответственности за коллаборационизм.

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