Зеленский пообещал за несколько лет реализовать до 600 инфраструктурных проектов в каждом селе

9 марта, 2021, 14:41

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Мы сейчас готовим 1600 инфраструктурных проектов в каждое село. Программа пока рассчитана на 9-10 лет. Половину, 500-600, мы сделаем в ближайшие три с половиной-четыре года", - цитирует пресс-служба слова Зеленского.

Президент отметил, что первый опыт по восстановлению села власть получила вблизи контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в Счастье, Новотроицком и Станицы Луганской. В частности, там была организована работа центров админуслуг, банковских и почтовых отделений, магазинов, аптек.

По словам Зеленского, на примере этих КПВВ можно увидеть, какие услуги работают, а какие стоит добавить. Среди таких, в частности, обустройство информационных центров, где не только будет предоставляться необходимая информация, но и будут проводиться различные мероприятия, а также зоны отдыха, парковые зоны и детские площадки.

Президент отметил, что реализация таких проектов может быть профинансирована за счет спонсоров или при поддержке бизнеса.

Он добавил, что отдельно для села разрабатываются экономическая программа, программа по развитию агропромышленного комплекса, связанная с малыми фермерскими хозяйствами и их поддержкой, программа развития животноводства.

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