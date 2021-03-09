Зеленский подписал обновленный закон о финансовом лизинге

9 марта, 2021, 15:57

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, документ излагает в новой редакции Закон Украины "О финансовом лизинге" и определяет общие принципы финансового лизинга в Украине в соответствии с международным правом.

Отмечается, что закон позволит защитить права лизингополучателей, лизингодателей, создать конкурентную среду в сфере и гармонизирует законодательство Украины с правом Европейского Союза.

Согласно новому закону, государственное регулирование и надзор на рынке финансового лизинга осуществлять Национального банк Украины (НБУ). Закон также определяет признаки финансового лизинга и его объекты.

В пресс-служба отметили, что закон усовершенствует инструмент финансового лизинга, расширит возможности предпринимателей для обновления производственных мощностей, приобретение транспорта, оборудования, техники, недвижимости. Это, в свою очередь, должно способствовать увеличению производства валового продукта, а следовательно - росту поступления налогов в государственный бюджет.

"Финансовый лизинг является одним из факторов роста конкурентоспособности отечественных предприятий, улучшение качества их услуг, повышение эффективности производства, как следствие - укрепление позиций на отечественном рынке и повышения шансов для выхода на международный. Ведь в развитых странах через лизинг осуществляется почти треть инвестиций в основные средства, тогда как в Украине этот показатель в последние годы колеблется в пределах 3-4%", - отметили в пресс-служба.

В пресс-служба добавили, что закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования и применяется к отношениям, возникшим после дня вступления его в силу.

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